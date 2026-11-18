ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- El cansancio y el dolor por la reciente pérdida de su madre acompañaban a Luis Jaime Galván, de 58 años, durante el trayecto que realizaba de Piedras Negras hacia Monclova; sin embargo, una dormitada al volante le impidió llegar a su destino y terminó volcando la camioneta que conducía sobre la carretera federal 57.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 47, en las inmediaciones de Estación Hermanas, municipio de Escobedo, donde el conductor perdió el control de una Dodge Ram Longhorn y salió del camino hasta terminar volcado.

De acuerdo con la información proporcionada, Luis Jaime había emprendido el viaje luego de recibir la noticia del fallecimiento de su madre. Mientras avanzaba rumbo a Monclova, el sueño terminó por vencerlo y provocó que perdiera el control de la unidad.

Acciones de la autoridad

El reporte del percance generó la movilización de paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC), además de elementos de Bomberos y Protección Civil de Escobedo, quienes se trasladaron hasta el sitio para auxiliar al automovilista.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y revisaron sus condiciones de salud, mientras las demás corporaciones realizaron las labores de apoyo y seguridad en la zona.

Detalles confirmados

Oficiales de la Guardia Nacional también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, efectuar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que se registró la volcadura.

El viaje que Luis Jaime emprendió en medio de una noticia dolorosa terminó antes de llegar a Monclova. Una dormitada, en un trayecto que aún tenía por delante, convirtió el camino en una experiencia que pudo tener consecuencias mayores.