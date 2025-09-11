Mujer resulta gravemente herida tras ser atropellada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 46 años resultó gravemente lesionada la tarde de este jueves al ser atropellada por el conductor de una camioneta mientras cruzaba las calles de la colonia Colinas de Santiago, lo que desató una rápida movilización de las autoridades locales y cuerpos de rescate.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de las calles La Fundición y Santiago de la Monclova, cuando la peatona, identificada como Claudia Patricia Adame Cazares, fue embestida por una camioneta Mitsubishi, modelo 2007, color rojo, que circulaba por la zona. La fuerza del impacto dejó a la mujer tendida en el pavimento, con diversas lesiones en su cuerpo.

Socorristas del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) llegaron al lugar para brindar atención a la víctima, quien fue estabilizada y luego trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento médico.

La mujer, quien vive en la colonia Colinas de Santiago, fue reportada con heridas de consideración, pero su estado no fue confirmado como crítico.

En el lugar, elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, asegurando al conductor de la pick up, identificado como Jaime Gaytán Yáñez, de 52 años, vecino de la colonia Lucrecia Solano.

El hombre fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se resolvería su situación legal tras el peritaje realizado por los oficiales.