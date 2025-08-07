Accidente Vial en Puente Elevado Moviliza a Rescatistas

CASTAÑOS, COAH.- Un fuerte accidente vial ocurrido esta mañana en el puente elevado del cruce del bulevar Santa Cecilia y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, movilizó a los cuerpos de rescate y autoridades municipales, luego que una mujer en sus intentos por rebasar terminó impactando su vehículo contra otro auto que circulaba en el mismo sentido. La responsable, quien se dirigía a su trabajo, fue trasladada a un hospital.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas, donde participó un automóvil Suzuki Sedán modelo 2020, color gris, conducido por Adriana Hernández Garza, vecina de la colonia Margarito Silva en Monclova.

De acuerdo con el peritaje, la mujer intentó rebasar por el lado derecho a un Nissan Sentra modelo 2016, también color gris, conducido por Mario Alberto Amaral Sánchez, vecino de la colonia Eva Sámano en Monclova.

Según lo declarado por Amaral Sánchez, al subir el puente por el carril izquierdo notó que el vehículo Suzuki se aproximaba a gran velocidad, por lo que se cambió al carril derecho.

Sin embargo, en su intento por rebasar también por ese lado, Adriana Hernández impactó por alcance al Sentra.

El golpe provocó daños considerables a ambos vehículos y dejó a la mujer con lesiones que ameritaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para su atención médica, mientras que agentes Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y elaboraron el peritaje correspondiente.