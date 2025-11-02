Detenido presunto agresor de menor herido en riña callejera

MONCLOVA, COAH.– Un enfrentamiento entre dos adolescentes dejó como saldo un menor de 15 años lesionado de gravedad, luego de ser atacado con arma blanca otro de apenas 12 años, en hechos ocurridos durante la noche de este viernes en la colonia Barrera.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Lázaro Cárdenas, donde vecinos alertaron al Sistema Estatal de Emergencias 911 tras presenciar la riña entre los menores, que terminó con uno de ellos herido en el abdomen.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar y auxiliaron al joven lesionado, identificado únicamente como Javier ´N´, quien fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada, reportándose su estado como estable.

De acuerdo con versiones de testigos, los jóvenes mantenían viejas diferencias personales que finalmente estallaron en una discusión y posterior agresión.

Durante el altercado, el menor identificado como Miguel Ángel "N", de 12 años de edad, sacó un arma blanca y atacó a su contrincante, para luego huir del lugar.

Elementos de la Policía Preventiva iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al presunto agresor poco después en las inmediaciones del mismo sector, cuando trataba de escapar.

El jovencito fue asegurado y consignado ante el Ministerio Público especializado en adolescentes bajo el cargo de portación de arma prohibida y lo que resulte.

Las autoridades informaron que el caso ya se encuentra bajo investigación, mientras el menor lesionado continúa bajo observación médica por la herida provocada durante el enfrentamiento.