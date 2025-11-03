Detienen a "policía" juvenil que decía haber heredado el uniforme de su abuela

MONCLOVA, COAH.- Con más ganas de parecer autoridad que de portarse bien, un adolescente fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido drogado y vistiendo una camisola de la Policía Estatal Coahuila sobre la calle 36, en el cruce con la calle 20 de Noviembre de la colonia 21 de Marzo.

El joven, identificado como Vicente N., de 17 años de edad y vecino de la colonia Tierra y Libertad, fue descubierto en actitud sospechosa por los uniformados municipales, quienes al acercarse notaron que, además del olor característico de los solventes, vestía una prenda oficial de la corporación estatal, como si se tratara de un nuevo recluta.

Al ser cuestionado sobre el peculiar atuendo, el menor aseguró con toda seriedad que la camisola se la había regalado su abuela, versión que por supuesto no convenció a los oficiales, quienes decidieron trasladarlo a la Comandancia Municipal para aclarar el curioso "legado familiar".

El joven "agente en prácticas" quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinaría su situación legal por portar un uniforme oficial sin autorización, además de andar bajo los efectos de sustancias tóxicas.