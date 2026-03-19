Colisión en bulevar San José deja un taxista herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte accidente vial registrado la noche de este jueves sobre el bulevar San José dejó como saldo un taxista lesionado y una conductora con crisis nerviosa, además de cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el cruce con la calle Purísima, a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel, donde se vieron involucrados una camioneta cerrada y un vehículo de alquiler.

De acuerdo con testigos, Mónica Rivera conducía una camioneta Seat Arona modelo 2022 en color gris e intentó cruzar el bulevar sin tomar las debidas precauciones, atravesándose al paso de un taxi de la línea Radio Taxi del Sol, número económico 47.

La unidad de alquiler era manejada por Jaime Aureliano Sifuentes Esquivel, quien circulaba con dirección al norte sobre la vía preferencial y no logró evitar el impacto ante la repentina maniobra.

Tras la colisión, ambos vehículos quedaron atravesados sobre el bulevar, generando caos vial en la zona, mientras la conductora entraba en crisis nerviosa por lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados, determinando su traslado a un hospital para una valoración más completa.

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargaron de cubrir los restos de aceite y líquidos automotrices que quedaron regados sobre el bulevar, con tierra, para evitar otro accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente, señalando como presunta responsable a la conductora de la camioneta por invadir la vía de preferencia.

Las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas: la camioneta y el taxi, que resultó con severos daños en la parte frontal, fueron trasladados a un corralón.

Finalmente, los involucrados solicitaron la intervención de sus aseguradoras para buscar un acuerdo en cuanto al pago de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.