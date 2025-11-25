Camioneta Ford Territory choca con tráiler en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, COAH. — La tarde de este martes, una conductora de una camioneta Ford Territory terminó con daños en su unidad luego de invadir el carril de un tráiler, mientras circulaba por el bulevar Harold R. Pape, justo en el cruce con la calle Monterrey, en la colonia Guadalupe.

El accidente, que ocurrió en una zona donde actualmente se realizan trabajos de recarpeteo, movilizó a oficiales de peritaje.

Según el reporte preliminar, la conductora de la camioneta, Karla Marivel Calvillo Reyes, de 40 años, residente de Saltillo, Coahuila, perdió el control de su vehículo al invadir el carril contrario, donde circulaba un tráiler Kenworth. El impacto entre ambos vehículos generó daños materiales en la camioneta, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

La colisión ocurrió en una zona de obras viales, lo que aumentó el riesgo de accidentes debido a las condiciones del pavimento y las posibles reducciones de carriles en la zona. Testigos informaron que la camioneta no respetó la señalización vial, lo que provocó que se aproximara demasiado al tráiler, lo que resultó en la colisión.

El conductor del tráiler, Francisco Javier González Rodríguez, de 39 años, con domicilio en Veracruz, logró frenar a tiempo, evitando un choque más grave. Sin embargo, los daños materiales en la camioneta fueron significativos.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente y realizar el peritaje correspondiente. En tanto, la camioneta fue remolcada a un corralón para los trámites pertinentes.