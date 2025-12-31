Colisión en Los Pinos: mujer distraída causa accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de el miércoles en calles de la colonia Los Pinos dejó como saldo una mujer y su hijo lesionados, luego que una conductora no respetó un señalamiento gráfico de alto al ir distraída con el teléfono celular, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Jalisco y Colima, cuando la conductora de un automóvil Mazda 3, modelo 2016, color gris, se desplazaba por la calle Colima y al llegar a la intersección no detuvo su marcha, atravesándose al paso de una camioneta Ford Escape, modelo 2017, color negro, que circulaba con vía libre.

Como presunta responsable fue señalada Melissa Martínez Brandies, de 31 años de edad, con domicilio en Privada Montessori número 253, del Fraccionamiento Jardines de Montessori, quien conducía el vehículo Mazda.

La camioneta Ford Escape era conducida por Julian Velásquez Emiliano, de 40 años de edad, con domicilio en la calle Eulalio Gutiérrez número 804, de la colonia San Francisco, quien fue identificado como el afectado en el accidente.

Debido al fuerte impacto, una mujer que viajaba como pasajera en la camioneta, así como su hijo menor, resultaron con diversos golpes, por lo que vecinos del sector solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar, brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a ambos lesionados al Hospital de la Cruz Roja para una valoración médica más completa.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades legales en torno a los daños materiales y las lesiones registradas.