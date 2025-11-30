Punto Violeta en Monclova: falsa alarma provoca despliegue policiaco

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización policiaca se registró la madrugada de ayer en la Clínica 86 del sector Oriente, luego de que dos mujeres —visiblemente intoxicadas por sustancias tóxicas— activaron el Punto Violeta para pedir auxilio asegurando que había persona apuñalada.

Cerca de las 04:55 horas, las mujeres llegaron al mecanismo de auxilio y activaron el botón de pánico del Punto Violeta, un artefacto recientemente instalado en diversos puntos estratégicos de Monclova. Estos dispositivos están diseñados específicamente para auxiliar de manera inmediata a mujeres víctimas de violencia, pues cuentan con cámara, micrófono y comunicación directa con los operadores del C4. Su activación garantiza el despliegue inmediato de unidades de Seguridad Pública para atender escenarios de riesgo real.

Sin embargo, en esta ocasión el Punto Violeta fue utilizado sin justificación, desviando recursos que podrían haber sido necesarios para una mujer en verdadera situación de peligro.

Minutos después de la activación, múltiples unidades policiacas llegaron al sitio esperando encontrar un escenario crítico. Pero al entrevistar a los dos jóvenes y verificar la zona donde supuestamente se encontraba la persona apuñalada, quedó claro que todo era producto del estado de intoxicación en el que ambas se encontraban. No había víctima, no había arma, no había situación de riesgo: solo una falsa alarma derivada de su conducta temeraria.

Ante esto, las mujeres fueron aseguradas y trasladadas a las celdas municipales, quedando a disposición del juez calificador por alterar el orden público y provocar una movilización innecesaria, además de usar indebidamente un sistema diseñado para proteger a quienes realmente lo necesitan.

Las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para emplear responsablemente los mecanismos de emergencia, especialmente el Punto Violeta, cuya finalidad es salvaguardar la vida e integridad de mujeres en riesgo y cuya activación injustificada puede retrasar la atención de casos verdaderamente urgentes.