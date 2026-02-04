Accidente entre dos Mazdas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una invasión de carril provocó una colisión entre dos vehículos de la misma marca la mañana de este miércoles sobre el bulevar Francisco I. Madero, lo que movilizó a las autoridades municipales.

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, a la altura del cruce con la calle República de El Salvador, en la colonia Guadalupe, cuando el conductor de un Mazda modelo reciente terminó atravesándose al paso de otro automóvil que circulaba con preferencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Luis Zapata, de 36 años de edad, conducía un Mazda color guindo cuando invadió el carril de circulación de un Mazda color negro, también de modelo reciente, el cual era manejado por Marian Rioja, provocándose el impacto entre ambas unidades.

Tras la colisión, los vehículos presentaron daños visibles, por lo que los conductores solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento del percance y deslindaran responsabilidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio y se encargaron de realizar el peritaje correspondiente, así como el croquis del accidente, determinando que el responsable fue el conductor del Mazda guindo al invadir el carril por el que circulaba la joven conductora.

Debido a que ambos automovilistas contaban con seguro vigente, se solicitó el apoyo de los ajustadores, quienes se hicieron cargo de la situación. Posteriormente, las partes se trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.