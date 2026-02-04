Proyecta auto contra camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance que involucró a tres vehículos movilizó la tarde de este miércoles a elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia hasta la avenida Leandro Valle, luego que una conductora no lograra frenar a tiempo al llegar a un reductor de velocidad, generando un fuerte impacto y congestionamiento vial en la zona.

El accidente se registró alrededor de las 13:20 horas, a la altura de la calle Plan de Ayala, en la colonia San Francisco, a un costado del COBAC Prepa 24, cuando Dana González, conductora de un Ford Focus color blanco, circulaba sobre la avenida Leandro Valle en dirección al sur y no tomó las debidas precauciones.

Al llegar al reductor de velocidad, la joven terminó impactándose en la parte trasera de un Volkswagen Vento color blanco, conducido por Juanita Malagón, el cual salió proyectado por la fuerza del golpe y se estrelló a su vez contra una Ford Escape color blanco que era manejada por Carla Villarreal.

Debido a que en los vehículos involucrados viajaban menores de edad, los participantes solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades y cuerpos de auxilio para que tomaran conocimiento de los hechos y valoraran a los ocupantes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tripulantes, sin que se reportaran lesiones de gravedad, aunque la conductora del Ford Focus presentó una fuerte crisis nerviosa tras el percance.

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de abanderar el área y agilizar la circulación, ya que los vehículos quedaron varados sobre los carriles de circulación, provocando un intenso congestionamiento vial durante varios minutos.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que los involucrados solicitaron la intervención de sus ajustadores de seguros. Finalmente, las partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.