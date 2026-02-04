Causa carambola en el puente de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra imprudente al intentar rebasar provocó una carambola vehicular la mañana del miércoles sobre el puente ubicado a la altura de Altos Hornos de México, generando cuantiosos daños materiales y una fuerte congestión vial con dirección al norte.

El accidente se registró cuando una automovilista se cambió de carril sin la debida precaución, lo que desencadenó una serie de impactos entre tres vehículos. A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños fueron valuados en varios miles de pesos por autoridades municipales.

De acuerdo con las diligencias realizadas en el lugar, Esmeralda Chávez, conductora de un Honda City, circulaba detrás de una camioneta Ford blanca cerrada, manejada por Leticia Carrizales. En dicha unidad viajaba también Joana, hija de la conductora, quien cursa su noveno mes de gestación, según informaron las propias afectadas a las autoridades.

Madre e hija se dirigían a la pulga de la colonia Bellavista, donde trabajan de manera habitual vendiendo diversa mercancía durante las mañanas. Al circular sobre el bulevar Harold R. Pape, la conductora del Honda intentó rebasar por el carril central sin percatarse del tráfico que circulaba con preferencia.

Durante la maniobra, la automovilista le quitó el derecho de vía a un Volkswagen Crossfox, conducido por José Luis Flores, quien no logró detener su marcha e impactó al Honda City. Tras el choque, el vehículo salió proyectado nuevamente contra la camioneta Ford, provocando que esta fuera lanzada hacia los muros centrales del puente.

La camioneta resultó con considerables daños en la carrocería, principalmente en la parte lateral y frontal, mientras que los otros vehículos también presentaron afectaciones visibles. El accidente obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la circulación durante varios minutos, lo que ocasionó un importante congestionamiento vial.

Elementos municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y elaborar el peritaje correspondiente, determinando como presunta responsable a la conductora del Honda City por realizar una maniobra de rebase sin precaución.

