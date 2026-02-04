Embiste conductora a albañiles en moto

MONCLOVA, COAH.- Dos trabajadores de la construcción resultaron lesionados la mañana de este miércoles luego de verse involucrados en un accidente vial registrado en la rotonda principal de la plaza de la colonia El Pueblo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:30 horas, cuando Martín Esteban Mata, de 20 años de edad, conducía una motocicleta en la que viajaba como acompañante Miguel Ángel ´N´, de 17 años, ambos trabajadores eventuales de la construcción, quienes se dirigían a la misma colonia donde actualmente realizan labores en una vivienda particular.

De acuerdo con el testimonio del conductor de la motocicleta, circulaban sobre la calle Cuauhtémoc en dirección al sur, cuando al llegar a la rotonda fueron impactados de manera repentina por un automóvil que no guardó la distancia ni las debidas precauciones al aproximarse al punto de cruce. El vehículo involucrado fue un automóvil Hyundai color gris, conducido por la señora María Cortés, una mujer adulta mayor, quien presuntamente golpeó la parte trasera de la motocicleta, provocando que ambos jóvenes salieran proyectados y cayeran sobre el pavimento. Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta resultaron con diversos golpes en distintas partes del cuerpo, aunque por fortuna no presentaron lesiones de gravedad, según la valoración inicial realizada por los cuerpos de auxilio.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes fueron valorados en el sitio conforme a los protocolos de emergencia municipales, sin que fuera necesario su traslado urgente a un hospital.

Elementos del departamento de Control de Accidentes también arribaron a la rotonda para realizar las diligencias correspondientes, asegurar el área y evitar mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona. Luego de las investigaciones preliminares, las autoridades determinaron la presunta responsabilidad de la conductora del automóvil, quien fue asegurada por las lesiones y daños ocasionados, quedando a disposición de la autoridad competente para el deslinde legal correspondiente.