Colisión entre Nissan March y camioneta Ford deja daños en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en calles de la Zona Centro de Ciudad Frontera movilizó a paramédicos y autoridades municipales, luego de que dos personas resultaran con diversas molestias físicas y se registraran cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en el cruce de las calles Almadén y Tamaulipas, donde participaron un automóvil Nissan March perteneciente a una financiera y una camioneta Ford color blanco.

Tras el impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que algunos de los ocupantes presentaban golpes y malestar físico derivado de la colisión.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron rápidamente al lugar para brindar atención a José Gilberto Carrillo, de 30 años de edad, así como a Itzel Rodríguez, de 23 años, quienes fueron valorados en el sitio.

Afortunadamente, las lesiones sufridas por ambos no fueron consideradas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, quedando únicamente bajo observación y recomendaciones médicas.

El accidente dejó severos daños en las unidades involucradas. El Nissan March presentó afectaciones de consideración en la parte posterior derecha, mientras que la camioneta Ford resultó con daños visibles en la parte frontal.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente, recabar las versiones de los conductores y establecer la mecánica del percance.

Las autoridades señalaron que será mediante el resultado de las investigaciones y el análisis de la evidencia recopilada como se determinarán las responsabilidades de cada uno de los involucrados.