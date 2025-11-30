Monclova: pareja escapa tras usar billetes falsos en un centro comercial

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer, la tranquilidad del centro comercial ubicado sobre la avenida Industrial, se vio interrumpida luego que empleados detectaron que una pareja había pagado su despensa utilizando billetes falsos, para posteriormente escapar del lugar sin dejar rastro.

Según informaron los trabajadores, todo parecía una compra rutinaria hasta que, al realizar el corte de caja, notaron que varios de los billetes recibidos no cumplían con las características de seguridad, lo que encendió las alarmas de inmediato. Para ese momento, los sospechosos ya habían aprovechado el movimiento del establecimiento para retirarse como si nada.

Ante la situación, personal del comercio solicitó la presencia de elementos de Seguridad Pública, quienes atendieron el reporte y confirmaron que los responsables habían logrado escabullirse sin ser detectados. Los oficiales orientaron al personal para que acudiera ante el Ministerio Público y presentara la denuncia formal por el delito de fraude, además de entregar los billetes falsificados como evidencia.

Trabajadores del centro comercial lamentaron la astucia con la que actuó la pareja, señalando que no mostraron nerviosismo en ningún momento, lo que dificultó sospechar del engaño. Mientras tanto, las autoridades ya revisan las cámaras de vigilancia internas con la esperanza de identificar a los responsables y evitar que casos similares se repitan en otros establecimientos.