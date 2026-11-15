Moviliza incendio a bomberos

PIEDRAS NEGRAS, Coah. - Un conato de incendio movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y cuerpos de emergencia la noche del viernes, en una vivienda ubicada en la calle Tilo, de la colonia Acoros, en Piedras Negras. El incidente dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los reportes preliminares, un posible cortocircuito habría provocado el fuego y la acumulación de humo al interior del inmueble.

Los bomberos respondieron rápidamente al llamado de emergencia de los vecinos.

Tras recibir el reporte de vecinos a través del sistema de emergencias, los bomberos acudieron al domicilio para controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de la vivienda o a inmuebles cercanos.

El incendio fue causado por un posible cortocircuito en la vivienda afectada.

Luego de inspeccionar el lugar, las autoridades descartaron la presencia de personas atrapadas o lesionadas. Hasta el momento, no se ha precisado el monto de los daños materiales.