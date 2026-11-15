Detienen a joven por asalto violento a OXXO

Un joven de 21 años fue detenido como presunto responsable de un asalto con violencia a una tienda OXXO, ubicada en la zona centro de Zaragoza, donde una empleada de 50 años resultó lesionada con un objeto punzocortante.

El atraco ocurrió alrededor de las 3:50 horas del viernes 13 de noviembre, en el establecimiento localizado en el cruce de las calles E. Carranza y Zaragoza.

De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, un individuo ingresó al negocio y la amenazó para exigirle el dinero de la caja registradora. Ante la resistencia de la empleada, el sujeto presuntamente utilizó un arma blanca, al parecer un cuchillo, con la que le provocó una herida en la mano derecha.

Posteriormente, el agresor tomó mil 700 pesos en efectivo y escapó del establecimiento.

Tras recibir el reporte al sistema de emergencias, elementos del Mando Coordinado implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, que permitió ubicar y detener a José N, de 21 años, señalado como probable responsable del atraco.

El detenido fue trasladado a la comandancia y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que integrará la investigación y determinará su situación jurídica por los hechos denunciados.

Detalles del asalto

El asalto ocurrió en la madrugada del 13 de noviembre, cuando un hombre amenazó a la empleada con un cuchillo. La violencia del acto ha generado preocupación en la comunidad.

Reacción de las autoridades

Las autoridades locales han intensificado los operativos de seguridad en la zona para prevenir futuros incidentes similares, resaltando la importancia de la protección a los trabajadores en sus lugares de empleo.

Impacto en la comunidad

La comunidad de Zaragoza ha expresado su inquietud por la creciente violencia en robos, especialmente en establecimientos que son frecuentados por ciudadanos, lo que ha llevado a un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad.