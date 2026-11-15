Bulto extraño moviliza a Policías

MONCLOVA, COAH.- El reporte de un extraño bulto dentro de una bolsa verde, acompañado de un fuerte olor que algunos vecinos describieron como el de un cuerpo en descomposición, desató una intensa movilización de corporaciones municipales y estatales, ante el temor de que pudiera tratarse de un hecho criminal.

La alerta se recibió pasado el mediodía de este sábado, mediante una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se advertía sobre un objeto sospechoso abandonado en un lote baldío de la calle Escuadrón 201, entre Londres y Privada Escuadrón 201, en la colonia Villas del Valle.

La llamada anónima al 911 alertó sobre un bulto en un lote baldío de Monclova.

De acuerdo con el reporte, el bulto se encontraba dentro de una bolsa verde alargada, medía aproximadamente un metro con 50 centímetros y desprendía un olor desagradable, por lo que quien llamó temía que pudiera tratarse de restos humanos o de algún animal.

La descripción encendió las alertas, pues el objeto no parecía corresponder a los desechos habituales y estaba abandonado junto a una vivienda en construcción. Ante la posibilidad de que se tratara de una situación de mayor gravedad, policías municipales y estatales se movilizaron de inmediato.

Policías inspeccionaron el área, pero solo encontraron basura y hierba seca.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron una inspección en el terreno baldío y recorrieron el área señalada en busca del supuesto bulto. Sin embargo, durante la revisión únicamente localizaron basura y hierba seca, sin encontrar indicios de un cuerpo ni del objeto descrito en la llamada.

La presencia de las patrullas generó expectación entre los habitantes del sector, quienes permanecieron atentos ante la posibilidad de que se confirmara un hallazgo relacionado con algún crimen.

La comunidad se mostró expectante ante la posibilidad de un hallazgo delictivo.

Finalmente, al no localizarse nada sospechoso ni existir indicios de un hecho delictivo, los oficiales concluyeron la revisión y se retiraron del sitio. Lo que comenzó como una alerta que hizo temer lo peor terminó siendo una falsa alarma.