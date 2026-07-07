Conductor agrede a repartidor en Monclova: Jesús Miguel lesionado

MONCLOVA, COAH.- Un conflicto vial entre el conductor de una camioneta y un repartidor de comida por aplicación terminó en una agresión con un tubo metálico que dejó al motociclista lesionado y derivó en la detención de dos personas, luego de una segunda confrontación registrada sobre el bulevar Harold R. Pape.

Los hechos comenzaron en el cruce de los bulevares Benito Juárez y Harold R. Pape, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una camioneta Ford Ranger blanca que remolcaba una tráila aseguró que el motociclista presuntamente invadió su trayectoria, situación que estuvo a punto de provocar un choque.

Tras el incidente, el automovilista descendió de la unidad y presuntamente golpeó con un tubo metálico al repartidor, identificado como Jesús Miguel. El impacto le provocó una lesión en la cabeza.

Después de la agresión, el repartidor solicitó apoyo a su hijo, quien también trabaja como repartidor por aplicación. Ambos localizaron la camioneta minutos más tarde sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle San Miguel, frente a un establecimiento de pizzas, donde se registró un nuevo enfrentamiento.

La riña fue controlada por elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron para evitar que la violencia continuara.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al repartidor lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Al concluir las primeras diligencias, los policías detuvieron al presunto agresor y al hijo del repartidor, ambos señalados por su probable participación en los delitos de riña y lesiones. Los dos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.