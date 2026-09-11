Persigue a conductor que chocó su camioneta y huyó

MONCLOVA, COAH.- Un vecino de la colonia El Pueblo decidió seguir al conductor de una camioneta que presuntamente chocó su vehículo y huyó del lugar, hasta localizar la unidad estacionada frente a un domicilio.

Jesús se encontraba en su casa cuando escuchó un fuerte estruendo. Al salir, encontró dañada la parte posterior de su Chevrolet Silverado blanca y observó que una camioneta color café se alejaba del sitio.

Ante la fuga del conductor, el afectado decidió seguirlo por distintas calles con la intención de no perderlo de vista y ubicar la unidad involucrada.

La persecución del conductor

La persecución terminó en el cruce de Manuel Acuña y 2 de Abril, donde Jesús encontró la camioneta estacionada frente a una vivienda.

El conductor ya no se encontraba a bordo y, de acuerdo con lo señalado por Jesús, aparentemente había ingresado al domicilio.

Para evitar una confrontación, el afectado solicitó la intervención de las autoridades municipales.

Elementos del departamento de Peritaje Municipal acudieron al sitio para revisar los vehículos, tomar conocimiento de los daños y recabar la versión del propietario de la Silverado.

Intervención de las autoridades

Finalmente, los oficiales orientaron a Jesús para que acudiera ante el Ministerio Público y presentara la denuncia correspondiente por los daños, en contra de quien resulte responsable.

La camioneta señalada quedó bajo conocimiento de las autoridades mientras se realizan las diligencias para establecer legalmente la responsabilidad por el accidente.