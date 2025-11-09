Fuerte accidente en Monclova deja a conductor atrapado

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte accidente ocurrió en la madrugada de este sábado sobre el bulevar Harold R. Pape, en el Fraccionamiento Elizondo, dejando a un conductor gravemente herido después de impactarse a gran velocidad contra la base de una nomenclatura. El vehículo quedó destrozado y el hombre, identificado como José Ángel Robledo Narváez, de 46 años, quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su automóvil.

El incidente ocurrió minutos antes de las 03:00 horas, cuando Robledo Narváez, quien se encontraba al volante de un Nissan Tsuru gris, perdió el control de la unidad. Según los reportes de las autoridades, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Al llegar a la intersección con la calle Tamaulipas, el conductor subió al cordón del puente y recorrió varios metros antes de estrellarse violentamente contra la base metálica que sostiene la nomenclatura.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil rebotó, girando sobre sí mismo, hasta quedar detenido en sentido contrario al flujo vehicular. Los testigos, alarmados por la magnitud del choque, alertaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para liberar al conductor, quien se encontraba atrapado en el interior del automóvil.

Durante las maniobras de rescate, se descubrió que José Ángel Robledo había sufrido una fractura en la pierna izquierda y múltiples golpes en el cuerpo. Fue trasladado de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece hospitalizado en estado delicado.

El accidente dejó esparcidos los restos del vehículo a lo largo de la vía, lo que provocó que los bomberos realizaran labores de limpieza para despejar la carretera.

Los oficiales de Control de Accidentes elaboraron el peritaje y ordenaron que el auto fuera remolcado a un corralón para reabrir la circulación del bulevar Pape.