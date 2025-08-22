Conductor sufre lesiones al estrellar su camioneta Honda Odyssey en Montessori

Un hombre resultó con lesiones leves luego de estrellarse contra un poste al perder el control de su camioneta Honda Odyssey al intentar esquivar varios pedazos de madera tirados sobre la avenida Montessori.

El percance ocurrió durante las primeras horas del viernes en la avenida Montessori, de la colonia Jardines de Montessori, al norte de la ciudad.

El conductor, identificado como Fernando Cerros Martínez, sufrió una lesión en la rodilla derecha y recibió atención de socorristas locales.

Tras el accidente, la camioneta quedó con daños en su parte frontal al chocar contra un poste metálico, lo que también causó afectaciones menores en la estructura.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje y ordenar el retiro de los objetos de la vía con el fin de prevenir nuevos percances.