Atropellan a joven en Monclova; conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.- Una joven ingresó en estado grave al Hospital General Amparo Pape de Benavides luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor escapó tras el accidente, ocurrido sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró la noche de ayer, minutos antes de las 22:30 horas, a la altura de la calle Venecia, en Estancias de San Juan Bautista, cuando la mujer intentaba cruzar la principal arteria de Monclova, presuntamente intoxicada.

Testigos del accidente

De acuerdo con testigos, la joven apenas había comenzado a atravesar la vialidad cuando fue embestida por un automóvile de color gris. Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliarla y continuó su marcha, dejando a la afectada sobre los carriles de circulación.

La joven quedó inconsciente y, debido a la gravedad de sus lesiones, no pudo proporcionar sus datos personales ni explicar a las autoridades la forma en que ocurrió el accidente.

Ante la emergencia, varios automovilistas que circulaban por el sector se detuvieron para protegerla y evitar que otro vehículo pudiera atropellarla. Posteriormente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la lesionada, quien posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Investigación en curso

La joven quedó bajo atención médica debido a las lesiones que presentaba, mientras elementos de las autoridades municipales tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se habían establecido mayores características del automóvile ni la identidad de su conductor, quien abandonó el lugar después del atropellamiento. Las autoridades mantienen las investigaciones para tratar de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del accidente.