A sus 90 años, cargaba con dos pérdidas: sus hijos también se quitaron la vida

Vecinas del sector recordaron que el adulto mayor llevaba años enfrentando pérdidas familiares. Según sus testimonios, primero murió una de sus hijas y posteriormente uno de sus hijos, ambos en circunstancias que las residentes identificaron como suicidios.

"Se le murió primero una hija y luego el hijo ese", relató una de las vecinas, quien estimó que la muerte de la hija habría ocurrido hace uno o dos años.

Las residentes señalaron que, pese a su avanzada edad y a las dificultades para caminar, Armando acostumbraba salir diariamente de su domicilio con ayuda de dos bastones. Era común verlo por los alrededores de los tanques y recolectando cartón. Sin embargo, una vecina afirmó que tenía aproximadamente un mes sin verlo realizar esa actividad.

De acuerdo con los testimonios, el hombre había comenzado a presentar mayores dificultades para desplazarse e incluso sufría caídas, por lo que su familia optó por limitar sus salidas.

Su esposa, también adulta mayor, enfrenta problemas de salud y utiliza silla de ruedas, por lo que sus hijas la ayudan a salir del domicilio.

Las vecinas reconocieron que desconocen qué llevó a Armando a quitarse la vida y rechazaron establecer una causa específica. Algunas consideraron que las pérdidas familiares pudieron representar una carga emocional para el adulto mayor, aunque esto no ha sido confirmado por la familia ni por alguna autoridad.

¿Qué llevó a Armando a tomar esta decisión?

El caso volvió a generar consternación entre los habitantes de la colonia Bertha, quienes describieron a Armando como un hombre que, hasta antes de que sus condiciones físicas se deterioraran, mantenía una rutina activa y era conocido por recorrer las calles de la zona.