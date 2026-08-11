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FGR investiga huachicol en gasolinera de Monclova

Agentes federales inspeccionaron una gasolinera en Monclova por presunto huachicol.

Por Jaime Guerrero - 11 agosto, 2026 - 00:20 a.m.
Agentes de la FGR inspeccionaron una gasolinera ubicada en la avenida Oriente y bulevar San José, en la colonia Hipódromo.
Agentes de la FGR inspeccionaron una gasolinera ubicada en la avenida Oriente y bulevar San José, en la colonia Hipódromo.

MONCLOVA, COAH.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, realizaron durante la medianoche de este martes una inspección en una gasolinera del sector Oriente, como parte de una investigación por presunto huachicol.

El operativo se efectuó en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Oriente y bulevar San José, en la colonia Hipódromo, donde los agentes federales acudieron con documentación para revisar el establecimiento y realizar acciones relacionadas con una posible clausura.

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