El Mocho provoca movilización de Seguridad Pública en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública se registró la tarde de ayer en la colonia Emiliano Zapata Sur, luego de que vecinos reportaron nuevamente a un sujeto apodado "El Mocho", señalado por presuntamente realizar detonaciones de arma de fuego.

El reporte se generó sobre la calle Ecuador, donde habitantes del sector solicitaron apoyo a las autoridades a través del número de emergencias 911, debido a la presencia del sujeto y al riesgo que, según los vecinos, representaban las detonaciones.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Seguridad Pública se trasladaron al sector con el objetivo de localizar y detener al señalado, quien, de acuerdo con el reporte, ya había sido señalado en otras ocasiones por hechos similares.

Los agentes realizaron diversos recorridos por calles de la colonia Emiliano Zapata Sur en busca del presunto responsable.

Sin embargo, pese al despliegue de las autoridades municipales, el sujeto no fue localizado ni detenido. El operativo concluyó únicamente con la movilización de las corporaciones de seguridad en el sector, mientras los vecinos permanecieron atentos ante cualquier nueva situación relacionada con el presunto hombre armado.