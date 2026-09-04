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Vuelca en la 57 y sale ileso

Un conductor sufrió lesiones leves al volcar su Nissan Versa en la carretera Federal 57, tramo Sabinas-Monclova.

Por Jaime Guerrero - 04 septiembre, 2026 - 05:30 p.m.
El Nissan Versa terminó sobre sus cuatro ruedas después de volcar en el kilómetro 50 de la carretera Federal 57.
El Nissan Versa terminó sobre sus cuatro ruedas después de volcar en el kilómetro 50 de la carretera Federal 57.

ESCOBEDO, COAH.- Un conductor resultó con lesiones leves luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la carretera Federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:15 horas, cuando Miguel 'N' circulaba a bordo de un Nissan Versa gris con dirección de norte a sur.

Al llegar al kilómetro 50, dentro del municipio de Escobedo, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de su trayectoria y terminó volcando hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

 

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia. Una unidad motorizada del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudió al sitio, mientras que paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Escobedo se desplazaron para brindar atención al conductor.

Los socorristas localizaron a Miguel 'N' y procedieron a valorarlo. Aunque presentó lesiones leves derivadas del accidente, no fue necesario trasladarlo a una institución médica.

 

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

El vehículo permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias para establecer las circunstancias del percance.

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