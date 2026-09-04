Vuelca en la 57 y sale ileso

ESCOBEDO, COAH.- Un conductor resultó con lesiones leves luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la carretera Federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:15 horas, cuando Miguel 'N' circulaba a bordo de un Nissan Versa gris con dirección de norte a sur.

Al llegar al kilómetro 50, dentro del municipio de Escobedo, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de su trayectoria y terminó volcando hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia. Una unidad motorizada del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudió al sitio, mientras que paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Escobedo se desplazaron para brindar atención al conductor.

Los socorristas localizaron a Miguel 'N' y procedieron a valorarlo. Aunque presentó lesiones leves derivadas del accidente, no fue necesario trasladarlo a una institución médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

El vehículo permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias para establecer las circunstancias del percance.