Colinas de Santiago: Conflictos vecinales generan atención de la policía municipal

MONCLOVA, COAH.— La colonia Colinas de Santiago, ubicada al sur de la ciudad, se ha posicionado como uno de los sectores con mayor carga de trabajo para la Policía Municipal, debido a la constante atención de reportes relacionados con pleitos y conflictos entre vecinos que alteran la tranquilidad del área.

De acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal, tras un análisis de los reportes que ingresan diariamente a la corporación, este sector destaca por la frecuencia de llamadas vinculadas a discusiones vecinales, conflictos personales y enfrentamientos verbales que, si bien en la mayoría de los casos no escalan a hechos de violencia grave, sí requieren la intervención inmediata de los uniformados para evitar consecuencias mayores.

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes forman parte de los llamados considerados como delitos comunes, donde los vecinos solicitan apoyo policial para mediar diferencias surgidas por problemas de convivencia, desacuerdos cotidianos o viejas rencillas entre residentes. La presencia policial tiene como objetivo principal desactivar los conflictos y prevenir que las discusiones deriven en agresiones físicas o daños a terceros.

Ante esta situación, se mantiene una vigilancia constante en la zona sur de Monclova, particularmente en Colinas de Santiago, a fin de atender de manera oportuna los reportes y reforzar la prevención del delito. Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a privilegiar el diálogo para resolver conflictos y a hacer un uso responsable de las líneas de emergencia, las cuales deben permanecer disponibles para situaciones realmente urgentes.