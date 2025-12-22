Aumentan accidentes carreteros en Monclova: alerta Daniel Segovia

MONCLOVA, COAH.— La temporada decembrina volvió a encender las alertas entre los cuerpos de auxilio, luego de que se confirmara un incremento de hasta un 80 % en los accidentes carreteros, principalmente por el aumento en la movilidad vehicular y la imprudencia al volante.

Daniel Segovia, director del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), informó que diciembre se ha convertido en uno de los meses más críticos del año, ya que miles de automovilistas salen a carretera para visitar a sus familias, lo que eleva considerablemente el riesgo de percances, muchos de ellos con consecuencias graves.

El titular de GRUM explicó que gran parte de la atención brindada en estos días ha sido a paisanos que cruzan la región tras recorrer largas distancias, muchos de ellos cansados, con pocas horas de descanso y presionados por llegar a su destino. Esta combinación, dijo, suele ser la antesala de accidentes que pudieron evitarse.

Ante este panorama, Segovia insistió en la importancia de no manejar fatigado, respetar los límites de velocidad y, sobre todo, evitar el consumo de alcohol antes de tomar el volante. "Un descuido puede cambiarlo todo en segundos", advirtió, al recordar que en estas fechas los accidentes suelen ser más aparatosos.

Pero los riesgos no se limitan a las carreteras. El director de GRUM también alertó sobre el aumento de incendios relacionados con el uso de pirotecnia, al señalar que al menos tres siniestros ya han sido atendidos por esta causa en la región. Calificó la situación como preocupante y pidió a las familias extremar precauciones durante las celebraciones.

En ese sentido, recomendó a los padres de familia vigilar de manera permanente a los menores en caso de permitirles el uso de cohetes, recordando que una chispa basta para provocar quemaduras graves o incluso la amputación de dedos o manos.

Finalmente, Daniel Segovia destacó el trabajo coordinado que mantiene GRUM con corporaciones como la Cruz Roja y Seguridad Pública, mediante mesas de seguridad que permiten una respuesta más rápida y ordenada ante las emergencias, evitando duplicar esfuerzos cuando cada minuto cuenta.

El llamado fue claro: disfrutar las fiestas con responsabilidad, ya que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar tragedias en esta temporada.