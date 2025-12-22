Frontera: Intento de extorsión telefónica genera preocupación

FRONTERA, COAH.— Un fuerte susto se llevó el señor Jesús Ángel, vecino de la colonia Occidental, luego de recibir una llamada telefónica en la que sujetos desconocidos intentaron extorsionarlo, exigiéndole una suma de dinero mediante amenazas y engaños, aprovechándose del miedo y la confusión.

Tras el incidente, el afectado solicitó apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos acudieron de inmediato para brindarle orientación y tranquilidad. Luego de revisar la situación, los oficiales confirmaron que se trataba de un intento de extorsión telefónica, una modalidad delictiva que suele incrementarse en estas fechas.

Los policías recomendaron al ciudadano no proporcionar información personal, evitar cualquier tipo de depósito o transferencia bancaria y bloquear el número desde el cual se realizó la llamada. Asimismo, le explicaron los mecanismos más comunes que utilizan los extorsionadores para presionar a sus víctimas.

La corporación municipal aprovechó el reporte para reiterar el llamado a la población a mantenerse alerta ante este tipo de delitos y a no caer en amenazas telefónicas. De igual forma, exhortaron a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión a los números de emergencia, con el fin de prevenir que más personas sean afectadas.