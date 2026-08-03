Bomberos controlan incendio en vivienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la tarde de este lunes en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, luego de que vecinos reportaran el incendio de una vivienda, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector.

La emergencia fue reportada sobre el cruce de las calles 17 y 44, donde vecinos observaron que una densa columna de humo salía del interior del inmueble y solicitaron el apoyo del sistema de emergencias.

En cuestión de minutos, los vulcanos arribaron al lugar y encontraron que el fuego consumía un cuarto de aproximadamente cuatro por cuatro metros, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras de combate para evitar que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado antes de que alcanzara otras áreas del inmueble, aunque el siniestro dejó considerables daños materiales en la estructura de la habitación afectada.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario evacuar viviendas cercanas.

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el sitio para acordonar y abanderar el área, facilitando las labores de los cuerpos de emergencia y evitando riesgos para automovilistas y curiosos.

Una vez extinguido el incendio y descartado cualquier riesgo de reactivación, los bomberos realizaron una inspección preventiva y posteriormente regresaron a su base sin novedades.