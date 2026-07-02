Hombre convulsiona tras diálisis en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que acababa de salir de una sesión de diálisis movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este jueves, luego de desplomarse y comenzar a convulsionar mientras esperaba el camión que lo llevaría a su domicilio, en calles de la Zona Centro.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Venustiano Carranza, cerca del cruce con el bulevar Harold R. Pape, donde José González permanecía acompañado por una familiar tras abandonar la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde había recibido su tratamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a sentirse débil mientras esperaba el transporte público. Instantes después perdió el conocimiento, cayó sobre la vía pública y sufrió una convulsión, lo que alarmó a las personas que se encontraban en el lugar.

Testigos solicitaron el apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para auxiliar al paciente y coordinar el arribo de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron nuevamente a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación de los especialistas para recibir la atención médica necesaria.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los oficiales recomendaron a la familiar del paciente que, después de las sesiones de diálisis, permanezca algunos minutos en observación antes de emprender el regreso a casa, con el fin de reducir el riesgo de una descompensación.