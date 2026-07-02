Motociclista resulta herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó hospitalizado la tarde de este jueves luego de ser embestido por un automovilista que presuntamente ignoró un señalamiento de alto al intentar incorporarse al Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura del acceso a la colonia Colinas de Santiago.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Estatal de Coahuila, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

El lesionado fue identificado como Sergio Hernández, de 32 años de edad, vecino de la colonia Colinas de Santiago, quien circulaba en su motocicleta con dirección a su domicilio cuando su paso fue invadido por un automóvil Nissan de color negro.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor del vehículo salió de la colonia sin respetar el señalamiento gráfico de alto, atravesándose en la trayectoria del motociclista, quien ya no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra la unidad.

Tras el choque, Sergio Hernández cayó violentamente sobre el pavimento y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona para prevenir otro percance, hasta el arribo de oficiales de la Policía Estatal, quienes elaboraron el croquis del accidente y determinaron una presunta responsabilidad para el conductor del automóvil.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón mediante el apoyo de una grúa, mientras las autoridades buscaban que las partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños y el pago de las lesiones ocasionadas al motociclista.