Hombre es sorprendido robando en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un presunto ladrón de cableado eléctrico fue sorprendido con las manos en la masa la tarde de este jueves, cuando desmantelaba la mufa de un domicilio en la colonia Morelos, lo que permitió a elementos de la Policía Municipal concretar su detención en flagrancia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Allende, donde vecinos alertaron al Sistema Estatal de Emergencias sobre la presencia de un hombre que, a plena luz del día, manipulaba la instalación eléctrica de una vivienda para sustraer el cableado.

Al arribar al sitio, los oficiales sorprendieron al sujeto mientras retiraba los cables de la mufa, por lo que procedieron de inmediato a asegurarlo antes de que pudiera escapar con el material robado.

El detenido fue identificado como Osidoro Favela Flores, de 36 años de edad, con domicilio en la calle 16 de Julio número 22, de la colonia Morelos.

Tras su arresto, el presunto amante de lo ajeno fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Posteriormente, la autoridad municipal ordenó su consignación ante el Ministerio Público, donde enfrentará una investigación por el presunto delito de robo agravado, mientras se integra la carpeta correspondiente.