Delincuente escapa tras robo en casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer y sus hijos pequeños vivieron momentos de angustia durante la madrugada de este jueves, luego que un ladrón irrumpió en su vivienda de la colonia Obrera Sur Segundo Sector y escapó con diversos objetos de valor antes de que pudiera ser detenido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Mártires de Guanajuato, donde Rocío despertó y descubrió a un desconocido dentro de su habitación revisando sus pertenencias.

Al verse sorprendido, el delincuente tomó una tablet, un teléfono celular, joyería de fantasía y un par de tenis que se encontraban en la recámara principal para luego emprender la huida.

La afectada relató que el sujeto era de complexión delgada, estatura alta y vestía una sudadera negra con gorra. Explicó que el hombre escapó por la puerta principal, la misma por la que presuntamente ingresó tras retirar la protección de tela y manipular el acceso desde el exterior.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para entrevistarse con la víctima e iniciar un recorrido por las calles aledañas en busca del responsable. Sin embargo, pese al operativo implementado, no fue posible localizar al presunto ladrón.

Los oficiales recomendaron a Rocío presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes.

La mujer también manifestó su preocupación por la inseguridad que prevalece en el sector, ya que vive únicamente con sus hijos y teme que el delincuente vuelva a ingresar a su vivienda. Añadió que buscará obtener grabaciones de cámaras de videovigilancia de los vecinos con la esperanza de identificar al responsable.