Corto circuito provoca incendio en Monclova: hombre intoxicado

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 54 años de edad resultó con signos de intoxicación tras inhalar humo mientras trataba de sofocar un incendio en su vivienda en el Fraccionamiento San Miguel, este miércoles por la tarde. El incendio, que se originó debido a un corto circuito en una habitación, chispazo que terminó alcanzando un colchón.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:15 horas en la calle Ciruelo, número 210, cuando un corto circuito en una de las habitaciones provocó que las llamas se iniciaran de inmediato.

El fuego alcanzó un colchón y otros objetos de la vivienda, lo que desató la desesperación de José Abelino Moreno Flores, quien intentó apagar las llamas por su cuenta para evitar mayores daños luego de poner a salvo a su familia.

Vecinos, alertados por el humo y las llamas, rápidamente llamaron a la Central del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron de inmediato al lugar para sofocar el incendio.

Los bomberos lograron extinguir las llamas y retiraron el colchón y otros objetos que fueron alcanzados por el fuego para evitar que se reavivaran.

Durante sus intentos por controlar el fuego, José Abelino inhaló una gran cantidad de monóxido de carbono, lo que le provocó intoxicación.

Fue atendido en el lugar por los paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos y luego trasladado a la Clínica 86 del IMSS, donde quedó en manos de los especialistas para recibir atención médica.

Su condición fue reportada como estable, pero fue necesario un monitoreo debido a los efectos del monóxido de carbono.

Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas fatales, aunque sí causó daños importantes.