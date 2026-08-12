Corto circuito provoca incendio en la Súper Frutería Ibarra de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un corto circuito registrado en una extensión eléctrica provocó un conato de incendio durante la madrugada de este miércoles en la Súper Frutería y Carnicería Ibarra, ubicada en la colonia Guerrero.

El reporte movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos hasta el cruce de las calles Once y Diez, luego de que vecinos alertaran que el establecimiento se estaba incendiando.

A su llegada, los vulcanos confirmaron que la emergencia ya había sido controlada por los propios propietarios del negocio, por lo que ingresaron para revisar el inmueble y descartar cualquier riesgo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la falla se originó en una extensión eléctrica y las llamas alcanzaron un estante donde se encontraban frituras, generando una considerable cantidad de humo que salió del interior del establecimiento.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área mientras Bomberos realizaba la inspección correspondiente. Personal de Protección Civil también acudió al lugar para verificar las condiciones del negocio y finalmente descartó que existiera algún riesgo para los propietarios o vecinos. No se reportaron personas lesionadas.