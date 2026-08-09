Accidente en Monclova: pareja sufre crisis nerviosa tras choque

MONCLOVA, Coah. - Una pareja resultó con una fuerte crisis nerviosa luego de que el automóvil en el que viajaba se impactara contra el camellón central del bulevar Harold R. Pape, a la altura del Teatro de la Ciudad.

El percance ocurrió la noche de ayer, cuando el matrimonio circulaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru, color gris, en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce del bulevar Pape y la avenida Montessori, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el camellón central.

El fuerte choque provocó que el automóvil estuviera a punto de volcar, aunque finalmente quedó sobre la vialidad. La pareja únicamente presentó una fuerte crisis nerviosa y no se reportaron personas lesionadas.

El accidente dejó daños materiales en el vehículo y generó la movilización de elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias del percance.