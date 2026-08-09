Colilla de cigarro provoca incendio en casa de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un cigarro que terminó mal apagado estuvo a punto de convertir una tranquila noche en una emergencia, luego de que una mujer arrojara una colilla encendida al patio de su domicilio y provocara un incendio entre la maleza.

El incidente ocurrió minutos antes de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la calle Juan Tovar, en su cruce con Emiliano Zapata, de la colonia Leandro Valle.

El reporte de un incendio en casa habitación movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron rápidamente al sitio para evitar que las llamas se extendieran.

Al llegar, los apagafuegos encontraron que el fuego se concentraba en la parte posterior del domicilio y, por fortuna, no había alcanzado la construcción ni el interior de la vivienda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Sandra, de 56 años, había terminado de cenar y salió al patio para fumar un cigarrillo antes de irse a dormir.

Al concluirlo, la mujer habría arrojado la colilla sin percatarse de que todavía conservaba una brasa encendida. El fuego comenzó entonces a propagarse entre la vegetación acumulada en el patio.

Las condiciones del lugar, además del viento registrado durante la noche, favorecieron que las llamas avanzaran con rapidez. Parte de la maleza había crecido con las recientes lluvias, aunque algunos sectores se encontraban secos y facilitaron la propagación del fuego.

La respuesta de los bomberos permitió controlar el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas alcanzaran la vivienda y ocasionaran daños mayores.

Los habitantes del domicilio lograron ponerse a salvo y, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Tras sofocar completamente el fuego, los elementos de Bomberos recomendaron apagar correctamente los cigarrillos y evitar arrojar colillas sobre vegetación, basura o cualquier material combustible, ya que una brasa puede provocar un incendio en cuestión de minutos.