Robo en la secundaria 3 de Monclova: buscan al ladrón

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 3 y la Secundaria 3, donde se encontraba la encargada del establecimiento cuando, de manera sorpresiva, el individuo arribó al negocio y se apoderó de una bolsa y diversas pertenencias de la trabajadora.

Tras cometer el robo, el sujeto huyó del lugar, por lo que minutos más tarde elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Seguridad Pública se abocaron a su búsqueda.

A pesar del operativo implementado en el sector, las autoridades no lograron ubicar ni detener al presunto responsable.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las indagatorias para establecer la identidad y paradero del responsable.