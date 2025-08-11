Cristian Alférez Navarrete ingresó al Hospital General con herida de bala

MONCLOVA, COAH. — Un caso rodeado de misterio se presentó la mañana de este lunes, cuando un hombre de 33 años, identificado como Cristian Alejandro Alférez Navarrete, ingresó con una herida de bala en el glúteo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, tras ser estabilizado en el Hospital de Cruz Roja Mexicana. El hecho, que ocurrió cerca de las 07:00 horas, dejó desconcertadas a las autoridades, ya que el lesionado no brindó detalles sobre lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, Cristian, vecino de la colonia Pípila, llegó a su domicilio herido. Al percatarse de la gravedad de la situación, sus familiares lo abordaron en un carro de alquiler y lo trasladaron al Hospital de Cruz Roja Mexicana, donde recibió atención médica inicial.

No obstante, debido a la seriedad de la lesión, aparentemente causada por un arma de fuego calibre .22, los médicos decidieron trasladarlo de inmediato, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, al Hospital General Amparo Pape de Benavides pues requería una intervención quirúrgica.

El joven ingresó de urgencia al quirófano, donde los médicos realizaron una cirugía, pues la bala había recorrido su cuerpo hasta llegar al estómago. Afortunadamente, Cristian fue reportado como fuera de peligro tras la operación, pero aún permanece en observación.

Las autoridades fueron notificadas del caso y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento del caso.

Detectives se entrevistaron con el lesionado, pero este mostró renuencia a brindar información sobre el agresor, el lugar de los hechos o las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo. Según las declaraciones de Cristian, no recordaba lo sucedido.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades, quienes han abierto una línea de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quién fue el responsable del disparo.