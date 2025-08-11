Ataque brutal con botellazos deja joven gravemente herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con graves heridas en la cabeza y múltiples cortes en el cuerpo terminó un joven de 18 años tras ser atacado a botellazos por un grupo de sujetos en la colonia Loma Linda, la mañana de este sábado.

El violento hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas, cuando Juan Diego Silva Martínez regresaba a su domicilio y fue interceptado por varios individuos que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzaron a agredirlo sin motivo aparente.

Según testigos, los atacantes le arrojaron botellas de vidrio y, al romperse, utilizaron los vidrios para provocarle lesiones en el pecho, brazos y piernas, además de severos golpes en la cabeza.

La víctima quedó tendida sobre el asfalto, bañada en sangre, mientras los agresores emprendieron la huida.

Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios y controlar las heridas, especialmente en la cabeza, antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al lugar para iniciar las indagatorias, recabando testimonios que permitan identificar y localizar a los responsables.