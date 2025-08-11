Mujer de 30 años gravemente lesionada tras agresión de pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una mujer de 30 años resultó gravemente lesionada después de ser golpeada y arrojada de una camioneta en movimiento por su pareja, mientras circulaban por las calles de la colonia Asturias. Vecinas del lugar, al percatarse de lo sucedido, acudieron rápidamente en su auxilio y llamaron a las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando las vecinas alertaron a las autoridades sobre la presencia de una mujer tirada que se encontraba en la calle y presentaba serias heridas. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Katia Cárdenas, vecina del Fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, con golpes visibles en el rostro y diversas partes del cuerpo.

La víctima, identificada como Katia Cárdenas, relató a los policías que su pareja, Martín Zamora González, la había golpeado y arrojado de una camioneta Super Duty color negro mientras circulaban por las calles de la colonia. La mujer manifestó que el ataque ocurrió sin previo aviso, causándole lesiones que la dejaron tendida en la vía pública.

Socorristas del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio y trasladaron a Katia a la Clínica 7 del Seguro Social, donde se le brindó atención médica por las heridas sufridas.

Las autoridades orientaron a la víctima a formalizar cargos en contra de su agresor ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por agresión y tentativa de feminicidio.