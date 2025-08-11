Hombre de 68 años encontrado inconsciente por golpe de calor en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este lunes, un hombre de 68 años fue encontrado inconsciente en las calles de la colonia Tierra y Libertad, tras aparentemente sufrir un golpe de calor mientras realizaba su labor de recolección de basura.

Vecinos del lugar, al ver que no se movía, especularon que había fallecido, por lo que rápidamente llamaron a las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:10 horas, en la calle 26, entre las calles 3 y 5. Al llegar, elementos de la Policía Municipal encontraron a Juan Mireles Rivera, vecino de la colonia, tirado en el suelo.

El hombre no respondía a preguntas y parecía desorientado, por lo que se solicitó la intervención de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos atendieron a Juan en el lugar y determinaron que presentaba un cuadro severo de deshidratación, lo cual habría provocado una hipoglucemia.

Afortunadamente, tras recibir atención médica de urgencia, el pepenador fue estabilizado y se le permitió continuar su recuperación en el sitio.

Juan Mireles Rivera, quien vive en la calle 28, número 1025 de la misma colonia, se encontraba en estado de confusión debido al golpe de calor, pero no presentaba lesiones graves por lo que fue llevado a su domicilio por los paramédicos.