Detienen a hombre en Cuatro Ciénegas por posesión de narcóticos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un hombre fue detenido por el presunto delito de posesión de narcóticos luego de que elementos de la Policía Municipal le aseguraran diversos envoltorios con sustancias con características similares al cristal y la cocaína durante un recorrido de vigilancia en la Zona Centro del Pueblo Mágico.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado, cuando los oficiales patrullaban sobre el cruce de las calles Juárez y 21 de Mayo. Durante el recorrido detectaron a un individuo cuya actitud les pareció sospechosa, por lo que procedieron a interceptarlo y realizarle una inspección preventiva.

El detenido se identificó como Alexis Masías, de 27 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Cuatro Ciénegas.

Durante la revisión, los policías localizaron un estuche para lentes en el que ocultaba cinco envoltorios con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, además de ocho envoltorios con un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Tras el aseguramiento, los elementos municipales procedieron a la detención del individuo y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por el presunto delito de posesión de narcóticos.