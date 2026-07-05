Cuatro lesionados tras agresión a familia en Monclova

MONCLOVA COAH.- Cuatro integrantes de una familia resultaron lesionados tras ser agredidos por un grupo de cinco hombres que irrumpió en su domicilio durante la medianoche del sábado en la colonia Estancias.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Budapest, donde se encontraba Víctor Daniel Orta Córdoba, de 47 años, en compañía de su familia, cuando, de manera sorpresiva, arribaron cinco sujetos a bordo de un automóvil.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los agresores descendieron de la unidad y comenzaron a golpear a los integrantes de la familia, lo que derivó en una fuerte riña. Como resultado del ataque, cuatro personas sufrieron diversas lesiones.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones de auxilio y seguridad.

Vecinos del sector solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Grupo GRUM y de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

Elementos de la Policía del Estado y de la PCC tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables, quienes escaparon por calles de la colonia. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.