Dos detenidos en Cuatro Ciénegas por posesión de sustancias ilícitas

CUATRO CIENEGAS COAH. - Durante un operativo de vigilancia desplegado en el primer cuadro de la ciudad de Cuatro Ciénegas, elementos de la Policía Civil de Coahuila lograron la detención de dos personas señaladas por el presunto delito de posesión simple de narcóticos, quienes posteriormente fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Pérez Sánchez, de 65 años de edad, conocido con el alias de "El Chorre", con domicilio en la calle Hidalgo de la zona centro del Pueblo Mágico, así como Perla Isabel Hernández Ramírez, de 22 años, también residente del sector céntrico del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante labores de prevención y vigilancia realizadas por los uniformados en la zona centro. Al efectuar una inspección preventiva a los sospechosos, los agentes localizaron entre las pertenencias del sexagenario un guante en color negro con gris que ocultaba una bolsa de plástico.

En el interior del envoltorio fue encontrada una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal. Tras el aseguramiento, el material fue sometido a revisión preliminar, determinándose un peso aproximado de 25 gramos.

Ante el hallazgo, ambos individuos fueron asegurados en el lugar y trasladados bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes. La sustancia quedó asegurada como evidencia dentro de la carpeta de investigación iniciada por las autoridades ministeriales.

Finalmente, Roberto Pérez Sánchez y Perla Isabel Hernández Ramírez fueron consignados ante el Ministerio Público del Fuero Común, instancia que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.