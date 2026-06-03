Hombre pide perdón a Dios en Monclova: movilización policial

Una intensa movilización de corporaciones policíacas se registró la mañana de este miércoles en el cauce del río Monclova, luego que automovilistas reportaran a un hombre que presuntamente intentaba quitarse la vida mientras lanzaba desgarradores gritos entre la maleza, en los que pedía perdón a Dios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:55 horas en el tramo comprendido entre la avenida Constitución y la avenida El Potrero, cerca de la avenida Susan Lou Pape, donde varias personas escucharon a un individuo que imploraba perdón a Dios y aseguraba que ya no soportaba la situación que atravesaba.

Alarmados por las expresiones del desconocido, los testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través del sistema estatal de emergencias 911, ante el temor de que se encontrara en riesgo de atentar contra su propia vida.

Los hechos ocurrieron en el cauce del río Monclova, donde testigos reportaron la situación.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron rápidamente al lugar y descendieron hasta el cauce del río para iniciar una búsqueda entre los carrizos y la abundante vegetación que cubre gran parte de la zona.

Durante varios minutos, los oficiales recorrieron distintos puntos del afluente tratando de localizar al hombre que presuntamente gritaba desesperado entre la maleza. Sin embargo, pese al operativo desplegado, no lograron ubicar a ninguna persona.

La Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal realizaron una búsqueda en la zona.

Las autoridades extendieron la búsqueda por diversos sectores cercanos, pero el resultado fue negativo, por lo que no se pudo confirmar si efectivamente se trataba de una persona en crisis o si abandonó el sitio antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.

A pesar del operativo, no se logró localizar al hombre que generó preocupación.

Finalmente, los agentes tomaron conocimiento de los hechos y mantuvieron vigilancia en el área, mientras continúan atentos a cualquier reporte que permita esclarecer lo ocurrido y localizar al hombre que generó preocupación entre quienes transitaban por el sector.