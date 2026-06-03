Accidente en Castaños: camión volcado deja un lesionado

CASTAÑOS, COAH.- Un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal número 53 dejó como saldo un conductor lesionado y cuantiosas pérdidas materiales, luego de que un camión cargado con fruta terminara volcado a un costado de la vía en el tramo Monclova - Monterrey.

El percance ocurrió durante la tarde del martes a la altura del kilómetro 145, cerca del ejido El Tanquito, donde automovilistas que transitaban por la zona observaron la pesada unidad completamente recostada sobre la carpeta asfáltica y dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Al arribar al lugar, socorristas de Castaños y elementos de la Guardia Nacional División Caminos encontraron un camión Nissan de color blanco con severos daños en la parte frontal y con las cuatro llantas apuntando hacia el cielo, evidencia de la violencia con la que ocurrió la volcadura.

El impacto provocó además que gran parte de la carga quedara esparcida sobre el acotamiento y parte de la carretera, formando un extenso reguero de cajas y fruta que llamó la atención de decenas de automovilistas.

Paramédicos brindaron atención inmediata al operador de la unidad, quien presentaba diversas lesiones producto del accidente. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de abanderamiento para reducir riesgos y evitar nuevos percances en la zona, ya que la circulación se vio afectada durante varios minutos.

Posteriormente se solicitó el apoyo de equipo especializado para retirar la unidad siniestrada y liberar por completo la carretera.

Investigaciones en curso

Las autoridades federales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, sin descartar que una falla mecánica o la pérdida de control de la unidad hayan influido en la volcadura.