Cierra paso a joven en patín eléctrico

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 20 años terminó lesionado y con el rostro ensangrentado luego de impactarse contra una camioneta cuyo conductor le cerró el paso cuando intentaba ingresar a una gasolinera sobre el bulevar Harold R. Pape, provocando la movilización de socorristas y autoridades municipales.

El accidente se registró durante la tarde de este miércoles en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde testigos solicitaron apoyo al ver al conductor de un patín eléctrico tendido sobre el pavimento.

El lesionado fue identificado como Obed Alejandro Ledezma Vázquez, de 20 años de edad, quien circulaba a bordo de un patín eléctrico, color negro.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, el joven avanzaba con preferencia de paso sobre la calle Cuauhtémoc cuando una camioneta Dodge Journey color blanco, conducida por Pedro Menchaca, de 45 años, realizó una maniobra para ingresar a una gasolinera ubicada en el sector.

La acción tomó por sorpresa al conductor del patín eléctrico, quien no tuvo tiempo suficiente para frenar y terminó impactándose contra la unidad, saliendo proyectado violentamente contra el pavimento.

A consecuencia del golpe, Obed Alejandro sufrió una herida en la frente y diversas lesiones en el rostro, las cuales provocaron abundante sangrado y generaron

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del fuerte golpe recibido en la cabeza.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal y Control de Accidentes realizaron el acordonamiento parcial del área para evitar otro percance y proceder con las diligencias correspondientes.

Las primeras investigaciones establecieron como presunto responsable al conductor de la Dodge Journey, al considerar que la maniobra realizada para incorporarse a la estación de servicio fue el factor que originó el accidente.

El percance dejó además daños materiales en ambos vehículos y una nueva llamada de atención sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan medios de transporte alternativos en avenidas de alta circulación.